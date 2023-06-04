Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında başlayan ve yakındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin soğutma çalışması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-04 17:08:31



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