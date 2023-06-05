Hasarlı binada küvette yakalanan hırsız, banyonun havalandırma penceresinden girmiş



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, depremde boşaltılan ağır hasarlı apartmanda, binada oturanlar tarafından küvette saklanırken yakalanıp dövüldükten sonra polise teslim edilen hırsızlık şüphelisi Mustafa T. (29), tutuklandı. Şüphelinin, oldukça dar olan havalandırma boşluğundan tırmanıp, banyo pencerelerinden dairelere girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Olay, 3 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından boşaltılan ağır hasarlı İşlek Apartmanı'na farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere, plastik doğrama, su saati gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde Mustafa T. adlı şüpheli, binaya girdi. Apartmandakiler, bir dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp dövdü. Ayağından sürüklenip binadan çıkarılan Mustafa T., serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİNADA UYUŞTURUCU KULLANILDIĞI İDDİASI

Apartmandakilerin ihbarıyla adrese Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polise teslim edilen Mustafa T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada, Mustafa T.'nin, oldukça dar olan havalandırma boşluğundan tırmanıp, banyoların pencerelerinden dairelere girdiği ve hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan binaya giren kimliği belirsiz kişilerin, içeride uyuşturucu madde kullanıp, içki içtikleri öne sürüldü.

EŞYALAR TAŞINIYOR

Hırsızlık olaylarını duyan, şehir dışındaki daire sahipleri de evlerine gelip, eşyalarını taşımaya başladı. Dursun Karataş, "Binada sürekli hırsızlık oluyordu. Önceki gün de bir hırsızı yakalayıp, polise teslim etmişler. Su saatinin bulunduğu havalandırma boşluğundan tırmanıp, banyoya giriyorlarmış. Ayrıca binada içki içip, alem yapıyorlarmış. Bu binanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Ağabeyimin dairesi vardı burada, eşyalarını almaya geldik. Bizim eve girememişler" diye konuştu.

Emir Timur ise "Gece saatlerinde bir hırsızlık olayı oldu. Bunun üzerine eşyalarımızı almaya geldik. Şüpheli polise teslim edildi. Cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen Mustafa T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin yanında getirdiği çuvalda 14 kapı kolu, 3 musluk başlığı, 2 alüminyum peçetelik ve bir miktar bozuk para bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-05 10:28:18



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