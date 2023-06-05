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Adana Tostu Amsterdam´da

DHA

Adana Tostu Amsterdam´da


Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-ADANA´da 1973 yılında kurulan ve `Tostçu Mahmut´ adıyla ün kazanan `Adana Tostu´ Türkiye´deki 31 şubenin ardından Hollanda´nın başkenti Amsterdam´da açıldı. `Adana Tostu´nun açılışında hem gurbetçiler hem de yabancılar tarafından büyük rağbet gördü. Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, "Ustalarımızı da malzemelerimizi de Adana´dan götürdük. Bütün ürünlerimiz Adana'dan. Her şey Adana'nın aslıyla uygun" dedi.Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana´da, 1973 yılında son kalan parasıyla aldığı seyyar tezgahta tost yapan Mahmut Kurt´un bu lezzeti, 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Anıl Kurt ile tüm Türkiye´ye yayıldı. Sacda pişirilen sucuk, yumurta, domates, baharatla harmanlanıp, somun ekmekle buluştuktan sonra ütüyle preslenip, lezzet severlere sunuluyor. `Adana Tostu´ olarak bilinen `Tostçu Mahmut´ markası, Hollanda´nın başkenti Amsterdam´da açıldı. Şube açılışında gerek tostun hazırlanması gerekse sunumuyla dikkat çeken `Adana Tostu´ yabancılar tarafından büyük ilgi gördü.`AVRUPA MARKASI OLDUK´Açılışında izdiham yaşandığını dile getiren Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, açtıkları günden bu yana talebin hiç eksilmediğini ve Adana tostunun yurt dışında da çok beğenildiğini dile getirdi. Türkiye´de 31 şubesi bulunan Tostçu Mahmut´a Avrupa´da da birçok yerden talep olduğunu söyleyen Karaca, "İlk başlarda bir Orta Doğu markası olarak baktılar bize. Sonunda Avrupa markası olduk. Bu yüzden çok gururluyuz. Adana tostunu gastronomiye kazandırdık, ilerleyen zamanlarda da bir coğrafi işaret olarak Adana'mıza kazandıracağız" dedi.`USTALARIMIZI DA MALZEMELERİMİZİ DE ADANA´DAN GÖTÜRDÜK´İstanbul Beşiktaş´ta bulunan şubelerine gelen müşteri kitlesinin yüzde 30´unun yabancı uyruklu olduğunun altını çizen Karaca, "Amsterdam´daki şubemizi açalı bir ay oldu. Bir aydır talep hiç eksilmedi. Günde bin kişi Tostçu Mahmut´u ziyarete geliyor, Adana tostunu yiyor. Gelenler Adana tostunu da sosyal medya hesaplarında hikayelerine atıyor. Çok beğenildi. Açılış izdihamdı. Ne içeriye ne de dışarıya sığdılar. Kuyruk tüm gün hiç bitmedi. Ertesi günlerde de kuyruk hiç eksilmedi. Ustalarımızı da malzemelerimizi de Adana´dan götürdük. Bütün ürünlerimiz Adana'dan. Her şey Adana'nın aslıyla uygun" ifadelerini kullandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana DHA
2023-06-05 13:41:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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