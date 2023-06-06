Tecrübeli libero Ceren Cihan Önal, Çukurova Belediyespor'da

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA,(DHA)ÇUKUROVA Belediyesi Spor Kulübü´nde transfer çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli libero Ceren Cihan Önal, Adana ekibi ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova´nın Sultanları´nda forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında oynayan Ceren Cihan Önal daha önce, THY, İlbank, PTT, Çanakkale Belediye, Bursa BBSK, Halkbank ve Gazi Üniversitesi takımlarında forma giydi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-06-06 11:02:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.