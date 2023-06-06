Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı (2)



13 BİN 887 İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Adana´da nitelikli dolandırıcılık suçuna karışıp, uyuşturucu içerikli ilaçların yasa dışı ticaretini yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin 887 adet uyuşturucu içerikli ilaç ve hap, 60,76 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 58 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ECZACI KALFASI GÖZALTINDA

Şüphelilerden eczacı kalfası C.E.´nin yasa dışı yollarla temin ettiği ilaçları, birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte bağımlılara sattığı belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, tespit edilmemek için ilaç kutularındaki barkodları yırttığı ya da tane ile satış yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-06 11:35:06



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