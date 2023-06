Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Can ÇELİKNuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 3-7 lira olan şeftali, market raflarında 27 liradan satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, bu fiyat farkına denetimsizlik ve korsan satışın neden olduğunu belirterek, "Israrla söylememize rağmen denetim sağlanmıyor. Hasat edilen ürünün yüzde 35-40´ı meyve-sebze haline gelirken yüzde 60´a yakını korsan şekilde satılıyor. Neden hale ürün girmiyor da dışarıda korsan olarak satılıyor?" dedi.

Çukurova´da mevsimine göre meyve-sebze hasatları devam ederken, elde edilen ürünler de tezgahlardaki yerini alıyor. Son dönemde Adana ve Mersin´deki bahçelerden toplanan şeftali, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra market raflarına gidiyor. Şeftalinin kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 3-7 lira arasında değişirken, bu fiyat market raflarında 27 liraya kadar çıkıyor. Dikkat çeken bu fiyat farkının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticinin ve vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.

`ÜRÜNÜN YÜZDE 60´I KORSAN SATILIYOR´

Halde düşük fiyata rağmen şeftali satmakta zorlandıklarını anlatan Doğan, "Biz 7 liraya satamazken marketler 27 liraya satıyor. Neden bunun denetimi yapılmıyor? Adana´nın birçok bölgesinde korsan şekilde ürün satışı yapılıyor. Israrla söylememize rağmen bunun denetimi sağlanmıyor. Üretici olarak mağdur duruma düşüyoruz. Hasat edilen ürünün yüzde 35-40´ı meyve-sebze haline gelirken yüzde 60´a yakını korsan şekilde satılıyor. Neden hale ürün girmiyor da dışarıda korsan olarak satılıyor? Biz vergiye tabiyiz ama dışarısı değil" dedi.

`ESKİDEN KAR MARJI UYGULAMASI VARDI´

Ürünler pahalı olunca hal esnafının suçlandığını belirten Adana Kabzımallar Odası Onursal Başkanı Ali Batman ise "Hal esnafı günah keçisi oluyor. Asla ilgisi yoktur. Şu anda şeftalinin haldeki fiyatı belli. Marketlere denetim yok. Serbest fiyat modelinin kalkması lazım. Eskiden kar marjı uygulaması vardı. 100 liraya kadar olan üründe yüzde 35, 100 liranın üzerindeki üründe yüzde 30 kar marjı vardı. Hal çıkış faturasına göre denetim yapılırdı. Ama şimdi o denetim yapılmıyor. Sadece burada denetim var. Ama korsan çalışanlar istediği gibi at koşturuyor. Hale giren 50 kamyonsa dışarıya 150 kamyon ürün gidiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-06 11:38:52



