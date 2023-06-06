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Adana'da 10 bin öğrencinin katıldığı Robotik ve Kodlama Şenliği başladı

DHA

Adana'da 10 bin öğrencinin katıldığı Robotik ve Kodlama Şenliği başladı


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim-öğretim gören yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı ve 600 projenin sunulduğu 'KOD-01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği' başladı. Binlerce öğrenci kurulan stantlarda ürettikleri projeleri ziyaretçilere tanıttı.
Çukurova ilçesindeki fuar alanında düzenlenen şenliğe Adana Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve ziyaretçi katıldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı ve kurulan stantlarda 600´den fazla projenin tanıtıldığı 'KOD-01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği' vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Şenlikte konuşan Vali Elban, çocuklar ve gelecek nesillerin daha yaşanılabilir, daha gelişmiş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış bir ülkede yaşamaları için her şeyi yaptıklarını söyledi. Vali Elban, "Bunları yaparken siz yavrularımızın da bu ortama en iyi şekilde hazırlanabilmesi bizim en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Sizi çağın teknolojisiyle buluşturmak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Dijitalleşme ve yapay zekanın ön plana çıktığı çağdaş dünyaya sizi hazırlamak zorundayız. Sizleri bu dünyanın sadece bir bireyi değil aktörü yapmak zorundayız. Lider ülke olmak istiyorsak mutlak suretle böyle yetiştirmek zorundayız. Bugün adımını attığımız bu şenlik bu açıdan çok önemlidir" dedi.
`KOZMONOT OLMAK İSTİYORUM´
Şenliğe mensubu olduğu takımıyla birlikte geliştirdiği roket projesiyle katılan lise 9´uncu sınıf öğrencisi Rabia Zümra Cop (15) ise "Roketimizi kendimiz yaptık. 2021´de alçak irtifada teknofest birincisi olduk. Roketimiz 10 bin fite kadar çıktı. Amacımız uzayda bulunan haberleşme uydularını sapasağlam yere indirebilmek. Teknoloji çocukları için bu şenlik büyük bir fırsat. Burada arkadaşlarımızın projelerini görmek, kendi projelerimizi ziyaretçilere tanıtmak çok güzel oldu. Çalışmalarımı sürdürüp ileride kozmonot olmak istiyorum" dedi.
Piri Reis Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mehmet Kamil Asılbay ise öğrencilerinin sensör kontrollü el geliştirdiğini belirterek, " Projemizde flex sensörlü el kontrolü yapılıyor. 3D yazıcıda tasarlayıp ürettiğimiz elin hareketlerinin kontrolünü geliştirdiğimiz sensör yardımıyla sağlıyoruz. Amacımız engelli veya ellerini kaybeden gazi vatandaşlarımızın hayatını bir nebze kolaylaştırabilmektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-06-06 13:10:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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