Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi, bıçaklanarak öldürüldü (2)

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana'da Kutul Amare Erkek Ögrenci Yurdu'na gelen Cihad A. (34) ile Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-06-07 15:54:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.