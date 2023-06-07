Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi, bıçaklanarak öldürüldü (2)

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'da Kutul Amare Erkek Ögrenci Yurdu'na gelen Cihad A. (34) ile Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-07 15:54:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.