Yük treninin çarptığı Arda, ağır yaralandı

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, demiryolundan yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Özkarlıoğlu (17), yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolu üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öne sürülen Arda Özkarlıoğlu'na, Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkarlıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2023-06-07 23:30:40



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