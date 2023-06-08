Sokakta etrafa küfürler savurup, havaya ateş açtılar; gözaltına alındılar

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da sokak ortasında etrafa küfürler savurup, pompalı av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında 2 kişinin etrafa küfürler savurup, pompalı av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açtığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tabancayla ateş açan Ö.Ö. isimli şüpheli, Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli ekipler tarafından silahla birlikte yakalanırken, polisleri görünce pompalı av tüfeğini bahçeye atıp, eve gizlendiği tespit edilen H.E. isimli şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. İki şüpheli de olayda kullandıkları silahlarla birlikte polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2023-06-08 00:01:25



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