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ADANA'da, demiryolundan yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Özkarlıoğlu (17), yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolu üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öne sürülen Arda Özkarlıoğlu'na, Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkarlıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Demiryolunda gence çarpan yük treni

Kaza yerindeki polisler

Polis aracı

Ağır yarayı Arda Özkarlıoğlu'nun ayakkabısı

Olay yeri inceleme polisinin çalışmasıHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Adana / Yüreğir Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

2023-06-08 00:06:13



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