Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 AIE 985 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan Batuhan K., Alper D. ve Fatih G., çevredeki vatandaşların yardımı ile suya batan otomobilden çıkarıldı. Yaralı olarak kurtulan 3 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2023-06-08 04:05:39



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