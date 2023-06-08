ADANA'da park halindeki çekici, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.Saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeki 01 ALT 083 plakalı çekiciden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çekicinin iç kısmını saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. Sürücü mahali ve çekici motorunun bulunduğu bölüm tamamen yanan çekici, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye erleri soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedenini belirlemek inceleme başlatırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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Yanmış çekici
İtfaiye aracı
Yanmış çekicinin başındeki itfaiye erleri ve polisler
Çekicinin tamen yanan sürüca mahali
Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2023-06-08 05:04:13
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