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Ezgi Bektaş, Çukurova Belediyespor'da

DHA

Ezgi Bektaş, Çukurova Belediyespor'da


ADANA,(DHA)Çukurova Belediyespor, tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş´ı da renklerine bağladı. 
Tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş, Adana ekibi ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova´nın Sultanları´nda forma giyecek. Geçtiğimiz sezon Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında forma giyen Ezgi Bektaş, daha önce, Aydın BŞB, PTT, Fenerbahçe Opet ve İlbank takımlarında forma giydi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2023-06-08 10:41:38

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