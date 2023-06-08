Ezgi Bektaş, Çukurova Belediyespor'da

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ADANA,(DHA)Çukurova Belediyespor, tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş´ı da renklerine bağladı.

Tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş, Adana ekibi ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova´nın Sultanları´nda forma giyecek. Geçtiğimiz sezon Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında forma giyen Ezgi Bektaş, daha önce, Aydın BŞB, PTT, Fenerbahçe Opet ve İlbank takımlarında forma giydi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-06-08 10:41:38



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