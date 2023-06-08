Güvenlik görevlisini, eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği için öldürmüş

Anıl ATARCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da tartıştığı güvenlik görevlisi Gökhan Şahin´i (32), bıçaklayarak öldüren Cihad Abalı (34) ile kayınbiraderi Erhan Üstündağ (34), tutuklandı. Abalı, eşini cep telefonuyla arayarak rahatsız ettiği için Şahin´i öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi´ndeki KYK Kutul Amare Öğrenci Yurdu´nda meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, yanına gelen Cihad Abalı ile onun kayınbiraderi Erhan Üstündağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Üstündağ, evli ve 2 çocuk babası Şahin´i tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Abalı ise kaçmaya çalışan Şahin´i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahin, sırtına aldığı 5 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise yurt bahçesinden çıkıp kaçtı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin´i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verdi. İhbar üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin´in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı´nda defnedildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği şüphelileri, olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Şüpheli Cihad Abalı ifadesinde, eşi Z.A.´yı rahatsız ettiği ve cep telefonundaki aramaları gördüğü gerekçesiyle Şahin ile tartışıp, öldürdüğünü iddia etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihad Abalı ile Erhan Üstündağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-06-08 11:15:00
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