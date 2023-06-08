Altın ve para dolu çelik kasayı çalıp, sıcaklayınca vantilatör çalıştırmışlar



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da kızının kına töreni için düğün salonuna giden Mehmet Kızıltoprak (65), unuttuğu takıyı almak için eve döndüğünde içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın, 500 dolar ve 15 bin lira para bulunan kasasının çalındığını fark etti. Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Kızıltoprak, "Şüpheliler kasayı alıp, evin holünde açmaya çalışmışlar. Hatta bu sırada sıcaklayıp, vantilatörü bile çalıştırmışlar. Benim çocuklarımın nafakası onların kursağından geçmesin" dedi.

Olay, 13 Mayıs saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Emekli Mehmet Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve bu zamana kadar yaptığı birikimle aldığı yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ile 500 dolar ve 15 bin lirasını evindeki çelik kasaya koydu. Kızıltoprak, olay günü kızının kına töreni için Döşeme Mahallesi´ndeki bir düğün salonuna gitti. Bir süre sonra kızlarına takacakları takıyı unuttuklarını fark eden Kızıltoprak, oğlu ile evine döndü. Bu sırada sokaktan çıkan bir otomobil, hızla uzaklaştı. Evine giren Kızıltoprak, çelik kapının kırıldığını görünce yatak odasındaki çelik kasaya baktı. Kasanın yerinde olmadığını görünce şoke olan Kızıltoprak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli otomobili, plakasından tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı. Ancak kasadaki para ve altınlara ulaşılamadı.

`EVDEKİ HIRSIZLARA BİLGİ AKTARMIŞLAR´

Takıyı unutunca eve döndüklerini anlatan Kızıltoprak, "Eve döndüğümüzde şüphelilerle burun buruna geldik ancak kim olduklarını anlayamadık. Birkaç dakika önce gelsek belki de bizi öldüreceklerdi. Kasanın içerisinde çocuklarıma düğünlerinde takacağım altınlarım vardı. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini hiç düşünmedik. Biz kınadayken, düğün salonundaki bir kişi, evdeki hırsızlara bilgi aktardığını düşünüyorum" dedi.

`HOLDE AÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR´

Mağdur olduğunu ifade eden Kızıltoprak, "Şüpheliler kasayı alıp, evin holünde açmaya çalışmışlar. Hatta bu sırada sıcaklayıp, vantilatörü bile çalıştırmışlar. Başaramayınca bir halının üzerine koyarak aşağı kadar sürükleyip, otomobile yükledikten sonra kaçmışlar. Benim çocuklarımın nafakası onların kursağından geçmesin. En ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-08 15:42:50



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