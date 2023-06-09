Yurt dışına kaçış ve gaybubet evine geçiş hazırlığı yapan FETÖ´cülere operasyon



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ile aranması bulunan 2 kişi operasyonla yakalandı. Şüpheli ve hükümlülerin, örgütün talimatıyla yurt dışına kaçmaya ve gaybubet evlerine geçmeye çalıştığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´den aranması ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3´ü ihraç polis, 1´i askeri okuldan atılan astsubay 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bu kişilerin örgüt talimatları doğrultusunda yurt dışına kaçmaya ya da gaybubet evlerine geçmeye çalıştığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 6 kişiyi adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen ihraç polis memurları Mustafa B.´nin 7,5 yıl, Bilal K., Cumali T. ile esnaf Mustafa K.´nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları belirtildi. Hükümlülerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, haklarında sohbet toplantılarına katıldıklarına dair teşhis ve ifade bulunduğu, örgüt elebaşının talimatları üzerine Bank Asya´daki hesaplarında artırım yaptıkları saptandı.

Ayrıca şüphelilerden astsubay öğrencisi Ahmet K.´nin, örgütle iltisaklı olduğu belirlenerek askeri okuldan atıldığı, esnaf Levent L.´nin ise sohbet toplantılarına katıldığına dair hakkında ifade bulunduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa B., Bilal K., Cumali T. ile Mustafa K. cezaevine gönderilirken, adliyeye sevk edilen Ahmet K. ile Levent L. ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-09 09:46:55



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