Adana´da uyuşturucu satıcılarına operasyonda 1 tutuklama



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Soner Kılıç tutuklandı, Ömer Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, satış yaptığı belirlenen Soner Kılıç´ın Şakirpaşa Mahallesi, Ömer Y.´nin de Emek Mahallesi´ndeki adreslerine önceki gün baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 994,76 gram bonzai, 2 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamalır reddetti. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Soner Kılıç tutuklanırken, Ömer Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-09 09:53:11



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