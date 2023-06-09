Libero Berin Yıldırım, Çukurova Belediyespor'da



ADANA,(DHA)- çUKUROVA Belediyesi Spor Kulübü´nde transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Fabris, Dimitrova, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Önal, Yasemin Yıldırım, Büşra Güneş ve Ezgi Bektaş ile anlaşan Adana ekibi Berin Yıldırım´ı da renklerine bağladı.

Vakıfbank Spor Kulübü'nde kariyerine başlayan Berin Yıldırım, Adana ekibi ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova´nın Sultanları´nda forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon AVR Atletik takımında görev yapan Berin Yıldırım, daha önce, THY ve Vakıfbank takımlarında forma giydi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR

2023-06-09 10:31:03



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