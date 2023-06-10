Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyonda, gözaltına alınan Ozan Ş. ile Duran Ö. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Ozan Ş. ile Duran Ö.'nün adresine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Adreslerde 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise yeşil reçeteye tabi 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap, 18,13 gram bonzai, 3,76 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-10 10:07:57



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