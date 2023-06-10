Bakan Yerlikaya: Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız şehit oldu (2)

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MESLEKTAŞI ŞEHİT ETMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın (36) bugün saat 04.00 sıralarında denetleme görevi sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak şehit edildiği ortaya çıktı. Olayda polis memuru Hüseyin Yeşil de ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, meslektaşları tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi polis memuru da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OTOPSİ YAPILDI

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sarıkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2023-06-10 14:17:30



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