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Bakan Uraloğlu: Uçuş ağımız 130 ülkede 342 noktaya ulaştı (2)

DHA

Bakan Uraloğlu: Uçuş ağımız 130 ülkede 342 noktaya ulaştı (2)


ADANA'YA GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin´de Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki programının ardından Adana´ya geçti. İlk olarak Adana Valiliği´ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak inşallah bundan sonra da ihtiyaç ve talep doğrultusunda Adana'ya birçok hizmet sunmaya devam edeceğiz. Öncelikle bir mühendis, bir yönetici olarak şunu ifade etmek istiyorum; Böyle bir köprü inşaatında çalışmış olmak ve bunu trafiğe açmış olmanın gururunu, hazzını yaşıyorum. Türkiye'de kendi sınıfında dördüncü büyük köprümüz. 27 Nisan'da hep beraber trafiğe açtık. Adana'nın trafiğini rahatlatmaya çalıştık. Şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon araç köprüden geçti. Şehir Hastanesi, üniversite, stadyum ve bunların otoyola bağlantısı noktasında çok ciddi bir hizmet veriyor. Ayrıca Adana'nın iki yakasını tekrar birleştirmiş olduk bu hizmetle beraber" dedi.
'ELİMİZ ADANA´NIN ÜZERİNDE OLACAK'
Bundan sonra da Adana´ya hizmetlerin süreceğini belirten Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstiyoruz ki bütün toplumumuz tarafından burası en etkili şekilde, en verimli şekilde kullanılsın. Biraz bu anlamda yerel yönetimden bazı sıkıntıların olduğu ile ilgili duyumlarımız var. Bunların aşılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken bir şey varsa biz de onu yapmaya hazır olduğumuzu ben özellikle beyan etmek istiyorum. Bu milli servettir. Bunu en etkili, en efektif şekilde hep beraber kullanmamız lazım. Bundan sonra da elimiz Adana'nın üzerinde olacak" diye konuştu. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK
2023-06-10 18:44:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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