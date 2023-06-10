Feke'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana),(DHA)-ADANA'nın Feke ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, ilçede hayatı oumsuz etkiledi.

Feke'de ögleden sonra aniden başlayan şiddetli yağış, Oruçlu Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su taşkınlarına neden oldu. Birçok ev ve ahırı su basarken bir araç sele kapılarak sürüklendi. Zarar gören bölgelerde temizleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2023-06-10 21:49:13



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