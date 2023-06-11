

ADANA, (DHA)ADANA'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin bulunduğu motosikleti takip eden motosikletli Yunus ekibi, otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı, otomobilin sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anları ise çevredeki kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 22.40 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Motosikletin takibe alan motosikletli Yunus ekibi, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan iki polis memuru da ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memurları, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, otomobil ile motosikletli Yunus ekibinin çarpışması ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Görüntü Dökümü:

--------------------------

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza yerinden genel detaylar

Yaralı polis memuruDHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-11 01:50:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.