Adana Demirspor taraftarları, Avrupa'ya gidişi coşkuyla kutladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasıyla Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması, kentte coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kaldırmasıyla ligi 4'üncü sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'un taraftarları, meydanlarda toplanıp, kortej ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı.
FENERBAHÇE TARAFTARLARI DA KATILDI
Kentin en kalabalık noktalarından olan Gençlik Meydanı'nda toplanan taraflarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Takımlarının forması ve atkılarıyla alanları dolduran Adana Demirspor taraftarlarına kupa sevinci yaşayan bazı Fenerbahçe taraftarları da eşlik etti. Kol kola giren iki takımın tarafları, Adana Demirspor tezahüratları yaptılar. Bazı taraftarlar ise Adana Demirspor ve Fenerbahçe bayrakları açtıkları araçlarıyla kentin en işlek caddelerinde konvoy yaptı. Havai fişeklerin de atıldığı kutlamalarda meydanı dolduran taraftarlar, kortej oluşturup, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü. Gece yarısına kadar devam eden, kentte bayram havası estiren kutlamalar, olaysız şekilde tamamlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Meydanı dolduran taraftarlar
Taraftarların meşale yakıp, tezahüratlarda bulunması
Fenerbahçe formalı taraftarların, Adana Demirspor taraftarları ile birlikte kutlama yapması
Havai fişek atılması
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar
Elinde Adana Demirspor atkısı olan Fenerbahçe taraftarı
Taraftarların kortej halinde yürümesiDHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2023-06-12 00:37:58
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