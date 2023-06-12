Adana Demirspor taraftarları, Avrupa'ya gidişi coşkuyla kutladı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasıyla Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması, kentte coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kaldırmasıyla ligi 4'üncü sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'un taraftarları, meydanlarda toplanıp, kortej ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI DA KATILDI

Kentin en kalabalık noktalarından olan Gençlik Meydanı'nda toplanan taraflarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Takımlarının forması ve atkılarıyla alanları dolduran Adana Demirspor taraftarlarına kupa sevinci yaşayan bazı Fenerbahçe taraftarları da eşlik etti. Kol kola giren iki takımın tarafları, Adana Demirspor tezahüratları yaptılar. Bazı taraftarlar ise Adana Demirspor ve Fenerbahçe bayrakları açtıkları araçlarıyla kentin en işlek caddelerinde konvoy yaptı. Havai fişeklerin de atıldığı kutlamalarda meydanı dolduran taraftarlar, kortej oluşturup, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü. Gece yarısına kadar devam eden, kentte bayram havası estiren kutlamalar, olaysız şekilde tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Meydanı dolduran taraftarlar

Taraftarların meşale yakıp, tezahüratlarda bulunması

Fenerbahçe formalı taraftarların, Adana Demirspor taraftarları ile birlikte kutlama yapması

Havai fişek atılması

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar

Elinde Adana Demirspor atkısı olan Fenerbahçe taraftarı

Taraftarların kortej halinde yürümesiDHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2023-06-12 00:37:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.