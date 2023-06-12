Tartıştığı dolmuş şoförünü, oğluyla yolunu kesip bıçakladı



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, Süleyman Tanırgan (51) ile oğlu Taşkın Tanırgan (23), aracının önünü kestikleri dolmuş şoförü Levent Yırtıcı'yı (36) bıçakla ağır yaraladı. İfadesinde, "6 ay önce içki içerken bana küfretti, uyarınca da vurdu. Konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" diyen Süleyman Tanırgan ile oğlu tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan ile Levent Yırtıcı, buluşup içki içti. İddiaya göre, Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti. Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı. Gözaltına alınan Süleyman Tanırgan, ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Tanırgan ile oğlu Taşkın Tanırgan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-12 10:33:53



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