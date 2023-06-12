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Adana Demirspor'un Avrupa hesabı tuttu; sıra transferde

DHA

Adana Demirspor'un Avrupa hesabı tuttu; sıra transferde


Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayarak, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'da hazırlıklar başladı. Ligin tamamlanmasıyla İtalya'ya giden teknik direktör Vincenzo Montella'nın devam edip etmeyeceği yönündeki kararı beklenirken, mavi lacivertliler kadrosuna da takviyeler yapacak.
2020-21 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, 26 yıl sonra mücadele ettiği ligin ilk sezonunu İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde 55 puanla 9'uncu sırada bitirdi. İtalyan forvet Mario Balotelli transferiyle sezon boyunca dikkatleri üzerine çeken mavi lacivertliler, bu sezon da Montella'nın yönetiminde iç sahada oynadığı 16 maçta başarılı bir seri yakalayarak hiç kaybetmedi. Ligin 35'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan mavi-lacivertli ekibin bu maçla birlikte iç sahadaki namağlup serisi de son bulmuş oldu. Sezon boyu istikrarlı performans gösteren Adana Demirspor, Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamladı. Kulübün Süper Lig tarihindeki en iyi başarısını sağlayan ekip, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
COŞKUYLA KUTLANDI
Adana Demirspor'un Avrupa'da mücadele etmeyi hak kazanması kentte coşkuyla kutlandı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Gençlik Meydanı'nda toplanan taraflarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Takımlarının forması ve atkılarıyla alanları dolduran Adana Demirspor taraftarlarına, kupa sevinci yaşayan bazı Fenerbahçe taraftarları da eşlik etti. Havai fişeklerin de atıldığı kutlamalarda meydanı dolduran taraftarlar, kortej oluşturup, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü. Gece yarısına kadar devam eden, kentte bayram havası estiren kutlamalar, olaysız şekilde tamamlandı.
MONTELLA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Avrupa'da mücadele verecek olan mavi lacivertli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'nın devam etmesi bekleniyor. Ligin bitimiyle ülkesi italya'ya dönen Montella ile kulüp başkanı Murat Sancak, son bir görüşmede bulunacak. Adana Demirspor, Montella'nın kalmaması durumunda yeni teknik direktör arayışına girecek.
KADRO GÜÇLENDİRİLECEK
Sezonu başarıyla tamamlayan Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği için kadroyu genişletecek. Daha önce Avrupa'ya gidememeleri durumunda 3 transfer yapacaklarını açıklayan başkan Murat Sancak, Avrupa'da da başarı sağlamak için kadroyu genişleteceklerini, 5 nokta transfere imza atacaklarını kaydetti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR
2023-06-12 13:43:28

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