Bisikletli, kamyon kasasına tutunup yolculuk yaptı

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ADANA, (DHA)ADANA-Mersin D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-400 kara yolunda, Mersin'den Adana yönüne ilerleyen bisikletli bir kişi, önündeki kamyonun kasasına, eliyle tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-12 17:11:23



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