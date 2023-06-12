Adana, 10 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak

Nuri PİR/ADANA,(DHA)Adana, A Milli Futbol Takımı'nı 10 yıl aradan sonra 15 Ekim'de Letonya karşılaşması için Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi. Buna göre, Türkiye-Ermenistan mücadelesi 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyum'da gerçekleşecek. Ardından, Letonya maçı ise 15 Ekim'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ STADYUMDA İLK KEZ TARAFTARLARLA BULUŞACAK
A Milli Takımı, geçmişte 5 maç oynadığı Adana'da ilk defa Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarların karşısına çıkacak. Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan ve 1-1 biten özel maç ile ilk kez A Milli Takım'ı konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde A Milliler'in 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Ay-Yıldızlılar, Letonya karşılaşması ile yaklaşık 10 yıl sonra Adanalı futbolseverlerle unutulmaz bir keyif yaşatacak.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-06-12 17:58:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.