Adana'da Et ve Süt Kurumu'nun kombinasında hayvana yapılan eziyet kamerada (2)

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurulmasının görüntüsü ortaya çıkınca kurum tarafından işten el çektirilen personeller M.A.T. ve İ.G., gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak büyükbaşın başına bir cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ile İ.G. olduğunun tespit edildiği ve iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-06-13 00:11:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.