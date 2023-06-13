Adana'da 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama

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Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada; reçeteye tabi 3 bin 594 uyuşturucu etkili hap, 2,56 gram bonzai, 1,15 gram metamfetamin ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Hasan K., Furkan Y., Nurullah G., Fettah Kaan Y. ve Bilal G. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-13 09:59:28



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