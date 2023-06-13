Şoförlerin cinayetle sonuçlanan kavgası, 'durakta uzun süre bekleme' yüzünden çıkmış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yolcu durağında tartıştığı meslektaşı Mehmet Tayfun Kalan´ı (38) bıçaklayarak öldüren dolmuş şoförü Musa Timoçin (27), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Timoçin'in, ifadesinde, "Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım" dediği belirtildi.
Olay, 9 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı´nda meydana geldi. Dolmuş şoförleri Mehmet Tayfun Kalan ile Musa Timoçin arasında yolcu alınan durakta tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar, birbirlerine bıçakla saldırdı. Şoförlerden Kalan göğsünden, Timoçin ise karnından yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Tayfun Kalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan evli ve 2 çocuk babası Kalan´ın cenazesi, Buruk Mezarlığı´nda defnedildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Musa Timoçin ise Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü. Polis, olaya karıştığı belirlenen Timoçin´in yanındaki A.K.´yi (16) de adresine yapılan baskında yakaladı. Timoçin, ifadesinde, "Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Timoçin ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-06-13 10:21:37
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