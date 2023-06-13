Polisten 'sulama kanalı' denetimi; yüzen çocukları çıkardılar

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma vakalarını engellemek için esnafı ziyaret edip, vatandaşa broşür dağıttı. Polis, serinlemek için suya giren çocukları da kıyıya çıkarıp, uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artması ile harekete geçip, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına ilişkin çalışma başlattı. 2022'de 30 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarının çevresindeki iş yerlerini ziyaret eden ekipler, esnaf ve vatandaşı bilgilendirip, broşür dağıttı. Polis, serinlemek için suya giren çocukları da kıyıya çıkarıp, uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-06-13 10:43:18
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