Kombinada hayvana eziyet eden 2 personelden 'Sakinleştirmek için vurduk' savunması

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Et ve Süt Kurumu´na bağlı kombinada kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ve İ.G., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, ifadelerinde, hayvanı sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledikleri belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu´nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı´ndaki kombinasında meydana geldi. Görevliler, kesime hazırlanırken huysuzlanan büyükbaş hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada personelden M.A.T. ve İ.G., sopayla hayvanın başına defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

'SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ'

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu´nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı. Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.´nin gözaltına alındığı bildirildi.

SAKİNLEŞMEYİNCE BAŞINA VURMUŞLAR

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği´ne götürüldü. İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-13 14:44:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.