Kombinada hayvana eziyet eden 2 personelden 'Sakinleştirmek için vurduk' savunması (2)

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HAYVAN DIŞKISI TEMİZLEME VE KİTAP OKUMA CEZASI

Adana´da Et ve Süt Kurumu´na bağlı kombinada kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ile İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme başkanı, şüphelilere 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve `İslam Hukukunda Hayvan Hakları´ adlı kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi. (DHA)

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-13 17:31:04



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