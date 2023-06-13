Kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Hamdilli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 34 FDF 082 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonet ile Halil K. (25) idaresindeki 31 KER 71 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan akrabası Halil K. (9), sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Halil, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsünün ifadesini alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-06-13 23:10:30



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