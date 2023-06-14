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Market çalışanı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

DHA

Market çalışanı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde bir markette çalışan Ahmet İkbal Açin, su tıkanıklığını düzeltmek için çıktığı iş yerinin damında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 
Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'ndeki bir marketin damında meydana geldi. Market çalışanı Ahmet İkbal Açin, sağanak yağış nedeniyle iş yerinin damındaki su tıkanıklığını düzeltmek istedi. İş yerinin damına çıkan Açin, klima motorundaki elektrik kaçağından akıma kapıldı. Açin'in akıma kapılarak yaralandığı gören market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Açin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2023-06-14 22:57:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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