Sokaktaki tartışmada bıçakla ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sokakta tartıştığı kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan İsa Ç. (31), ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Ç., iddiaya göre sokakta kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, cebinden çıkardığı bıçakla İsa Ç.'yi vücudunun 3 yerinden yaraladı. İsa Ç. kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsa Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsa Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ
2023-06-15 01:46:30
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