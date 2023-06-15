Çocuğu suya ittiği iddiasıyla tutuklandı, 'Kurtarmaya çalıştım' dedi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da sulama kanalında cesedi bulunan Haydar Eyüp´ü (15), suya ittiği iddia edilen Ömer Yalçın (18), yakalanıp, tutuklandı. Yalçın ifadesinde, "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup, kaçtım" dedi.

Olay, 9 Haziran saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Haydar Eyüp, bir kişi tarafından sulama kanalına itildi. Çevredekiler yardıma koşarken akıntıya kapılan Eyüp, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği´ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bir gün sonra Haydar Eyüp´ün cesedini kanalda demire takılı olarak buldu. `KORKUP, KAÇTIM´

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin aynı mahallede oturan Ömer Yalçın olduğunu belirledi. Adresine yapılan baskında Yalçın, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yalçın, ifadesinde, "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca korkup, kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-15 10:33:40



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