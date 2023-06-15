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Yaralı polislerle ilgili yorumu, yardım için telefonunu verdiği kişinin yaptığını söyledi

DHA

Yaralı polislerle ilgili yorumu, yardım için telefonunu verdiği kişinin yaptığını söyledi


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, şüpheli takibi sırasında kavşakta motosikletle otomobile çarpıp ağır yaralanan 2 polis memuru için sosyal medyada "Oh olsun polislere, müstahak. İnşallah ölürler" yorumu yaptığı belirlenen İbrahim B. (27) yakalandı. İfadesinde, yorumu cep telefonunu alan başka bir kişinin yazdığını öne süren İbrahim B., serbest kaldı.
Kaza, 10 Haziran saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Motosikleti takibe alan Yunus ekibinin motosikleti, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada polis memurları Gökhan G. ile Ahmet Ç. ağır yaralandı. Polis memurları, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.
`OH OLSUN´ YORUMU YAPTI
Olayın ardından bir sosyal medya hesabında kaza ile ilgili yapılan haber paylaşımının altına, "Oh olsun polislere, müstahak. İnşallah ölürler. İşleri güçleri zayıf insanlarda güçlerini gösteriyorlar. Kalbim rahatlıyor böyle olunca" yorumu yapıldı. Siber Şube Müdürlüğü´ne bağlı sanal devriye ekibi, yorumu yapan kişinin, `hırsızlık´ ve `mala zarar verme´ suçlarından kaydı bulunan İbrahim B. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, Gasp Büro Amirliği ekiplerince Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi´ndeki evine yapılan baskınla yakalandı.
`BU DEVİRE KİMSEYE YARDIM ETMEYECEKSİN´ SAVUNMASI
Emniyete götürülen İbrahim B. ifadesinde, "Parkta otururken, tanımadığım bir kişi yanıma gelip, annesini aramak istediğini söyledi. Ben de cep telefonumu verdim. Uzaklaştıktan bir süre sonra telefonumu geri verdi. Onun yazdığını düşünüyorum. İnsanlar çok kötü olmuş. Bu devirde kimseye yardım etmeyeceksin" dedi.
SERBEST KALDI
İşlemlerinin ardından `halkı kin ve düşmanlığa tahrik´ ve `hakaret´ suçundan adliyeye sevk edilen İbrahim B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-06-15 10:42:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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