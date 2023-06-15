Park halindeki otomobilin tavanına çıkıp dans etti

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´nın Sarıçam ilçesinde genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada park halindeki otomobilin tavanına çıkarak dans etti. Araç sahibinin uyarısı sonucu inen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesi´nde meydana geldi. Serdal Türkmen´e ait park halindeki 01 SF 530 plakalı otomobilin yanından geçen kimliği belirsiz bir kadın, ayakkabılarını çıkartarak otomobilin üzerine çıktı. Tavan kısmında dans etmeye başlayan kadını gören Türkmen, çalıştığı marketten çıkarak uyarıp aşağı inmesini istedi. Uyarıların ardından araçtan inen kadın, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-06-15 14:09:24
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