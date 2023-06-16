Adana´da 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin bir bitkisel yağ üretim tesisine düzenlediği operasyonda atık yağların kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde edilen 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bitkisel yağ üretim tesisinde atık yağ tedarik edilip, kimyasal işlemlerden geçirilerek, piyasaya kaçak akaryakıt olarak sürüldüğünü tespit etti. Ekipleri tarafından tesise düzenlenen operasyonda, 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, şüpheli E.Ü. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-16 09:45:02



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