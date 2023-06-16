Ezgi Uludağ, Çukurova Belediyespor'da

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ADANA,(DHA)Çukurova Belediyespor, smaçör Ezgi Uludağ'ı transfer etti.

22 yaşındaki genç oyuncu Ezgi Uludağ ile Çukurova Belediyespor arasında 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandı. Daha önce SC Braga/U.Minho ve Karşıyaka takımlarında forma giyen Ezgi Uludağ. Çukurova'nın Sultanları'nda forma giyecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-06-16 10:38:07



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