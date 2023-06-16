Modifiye otomobiliyle 3 yılda 55 madalya, 35 kupa kazandı



Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 380 beygir gücündeki lüks otomobilini en ince ayrıntısına kadar modifiye edip, güçlü ses sistemi kurarak festivallere katılan Umut Ziyan (25), 3 yılda 26 birincilik aldığı yarışmalarda, 55 madalya, 35 kupa kazandı.

Kentte çiftçilik yapan Umut Ziyan, çocukluğundan beri tutkusu olan otomobil modifikasyonunu daha da ileri taşıyarak çok sayıda araç tasarladı. 5 yıl önce 380 beygir gücündeki lüks otomobilini modifiye etmeye başlayan Ziyan, dışını diamond adı verilen parlak görünen malzemeyle kaplattı. Aracın kaportasının yanı sıra motor, farlar, iç kabin başta olmak üzere tüm bölümlerini kendi tasarımına göre modifiye eden Ziyan, direksiyon simidi de dahil olmak üzere güçlü ses sistemiyle donattı.

ÇEKİCİYE YÜKLEYİP GÖTÜRÜYOR

Son 3 yılda Türkiye´nin yaklaşık 50 kentindeki çok sayıda tuning festivaline giden Ziyan, `Avrupa Araçları Güzellik Yarışması´ kategorisinde katıldığı tüm yarışmalardan da başarıyla döndü. Fuarlara da katılan Ziyan´ın çekici römorkla taşıyarak götürdüğü yerlerde zemine indirip sergilediği aracı 26 birincilik aldığı yarışmalarda 55 madalya, 35 kupa, onlarca plaket kazandı.

'TAMAMINDAN ÖDÜLLE DÖNDÜM'

Otomobiliyle ilgili bilgiler aktaran Umut Ziyan, "Aracım 1,8 motor, 4 çeker. 380 beygir gücü var. Ses sistemi en önemli özelliklerinden biri. Katıldığım festivallerde güzellik yarışmalarına giriyorum. Bu yarışmalarda aracın baştan sona motorundan, müzik sistemine, far tasarımından kaplamasına, en küçük vidasına kadar aklınıza gelebilecek her tasarıma puan veriliyor. Bunların tamamından ödülle döndüm. İnşallah diğer arkadaşlarımız daha iyi araçlar yapar da daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-06-16 11:40:51



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