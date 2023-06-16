Çocuklar tartıştı; bir çift 13 yaşındaki kızı darbetti



Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmanın ardından 13 yaşındaki kız çocuğu, bir çift tarafından darbedildi.

Olay, 14 Haziran saat 16.30 sıralarında Geçitli Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D. isimli kadın ve eşi M.D., 13 yaşındaki kız çocuğunu darbetti. Çocuğu yere yatıran R.D., yerde de tokat atmaya devam etti. Çift, bu sırada kavgayı ayırmaya gelen başka çocukları da uzaklaştırdı. Darbedilen kız çocuğu daha sonra ağlayarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çocuğun ailesi polis merkezine giderek çift hakkında şikayetçi oldu. İfadesi alınan çift daha sonra serbest bırakıldı. Ailelerin bir süre sonra uzlaşıp, barıştıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-06-16 15:14:19



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