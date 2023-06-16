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Kavga ettiği pasajın önünde ateş açtı, tuhafiyeciyi vurdu

DHA

Kavga ettiği pasajın önünde ateş açtı, tuhafiyeciyi vurdu


Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'da, kavga ettiği kişinin olduğu pasaja tüfekle ateş açan şüpheli, tuhafiyeci Güler A.'yı vurdu. Güler A., hastanede tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması çini çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Pasajdaki bir iş yerinde iki kişi kavga etti. Kavganın ardından bu kişilerden biri, pasajdan ayrılıp, bir süre sonra tüfekle geri döndü. Şüpheli, pasaja doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, pasajda tuhafiyecilik yapan Güler A.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Güler A., ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2023-06-16 17:42:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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