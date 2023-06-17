'Engelli rapor oranını artırma' vaadiyle 750 bin lira dolandırdılar



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da 20 kişiyi engelli rapor oranını artırma vaadiyle yaklaşık 750 bin lira dolandıran 3 şüpheliden 1´i tutuklandı. Şüphelilerin, hastane çevresinde bekleyip engelli vatandaşları `hastanede tanıdığım var engel oranını arttırabiliriz´ diyerek kandırdığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 13 Haziran´da düzenledikleri operasyonda hastaneden engelli raporu alan 20 kişiyi, engelli rapor oranını artırma vaadiyle yaklaşık 750 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, hastanelerin yakınlarında bekleyip engelli vatandaşları 'hastanede tanıdığım var, engel oranını artırabiliriz' diyerek kandırdığı öğrenildi.

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİNDEN SABIKALI ÇIKTI

Şüpheliler Aydın Yıldırım (50), Emine Ç. (37) ve Ahmet A. (56) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce 'organ veya doku ticareti' suçundan kaydı olduğu belirlenen Aydın Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Emine Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-17 10:47:59



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