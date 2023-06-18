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Altını 'ayarlama' atölyesine baskında 4 tutuklama

DHA

Altını 'ayarlama' atölyesine baskında 4 tutuklama


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da hurda altınları toplayıp atölyede  eriterek, düşük ayarlı tam, yarım, çeyrek altın veya bilezik, kolye ve yüzük gibi ziynet eşyalarına dönüştürüp piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4´ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte bir altın atölyesinde, hurda altınları eriterek düşük ayarlı tam, yarım, çeyrek altın veya bilezik, kolye ve yüzük gibi ziynet eşyalarına dönüştürüp piyasaya sürdükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9´unu 13 Haziran´da düzenlediği operasyonla yakaladı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yapılan kimyasal testler sonucu düşük ayarlı oldukları belirlenen 291 tam altın, 97 yarım altın, 541 çeyrek altın, 19 altın bileklik, 1 altın kolye, 11 altın yüzük, 3 altın bileziğin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN LİRA
Ele geçirilen düşük ayarlı altınların toplam piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Suud Mutlu, Mustafa Dağcı, Sinan Can ve Mahir Besleyici çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-06-18 09:47:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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