Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.59'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2023-06-19 00:10:57



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