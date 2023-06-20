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Adana'da suç şebekelerine şafak operasyonu

DHA

Adana'da suç şebekelerine şafak operasyonu


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da organize halde suç işleyip, halkın huzurunu bozan suç şebekelerine şafak operasyonu düzenlendi. 
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kentte organize şekilde hareket edip, farklı suçlar işleyerek halkın huzurunu bozan suç şebekelerini teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti. Suç şebekelerine üye oldukları tespit edilen kişiler hakkında savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girilirken, adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2023-06-20 06:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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